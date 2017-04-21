ЦБ выписал рекордный штраф неизвестного размера неназванному банку

Банк России выписал рекордный по величине штраф одному из российских банков за нарушение законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. Об этом, как передает Rambler News Service, сообщил зампред ЦБ Дмитрий Скобелкин.

Он отметил, что этот штраф побил рекорд, о котором сообщалось в апреле прошлого года. «Я не могу назвать банк, потому что это разглашение информации, которая может банку серьезно навредить», — сказал он. По словам Скобелкина, штрафы, которые налагают на кредитные организации, исчисляются десятками миллионов рублей. Тем не менее конкретную сумму взыскания он не назвал.

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Зампред ЦБ разъяснил, что регулятор применяет разные меры воздействия на банки, нарушающие законодательство. «Нас вечно критикуют за то, что мы отзываем лицензии, но я могу сказать, что отзыв лицензии — это крайняя мера, когда банк уже, как говорится, пустился во все тяжкие и уже не имеет даже, наверное, оснований называться банком. Тогда мы приходим к этой мере. Когда банки начинают хулиганить, мы применяет достаточно жесткие меры, связанные в том числе и со штрафами», — сказал он.

В 2013 году ЦБ запустил процедуру оздоровления банковского сектора. С рынка начали уходить кредитные организации, замешанные в сомнительных операциях. Чаще всего лицензии отзываются по причине нарушения нормативных актов Банка России, антиотмывочного законодательства и за проведение высокорискованной кредитной политики.