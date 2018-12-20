Полиция заявилась на переговоры в клуб и сорвала концерт Interchain

Сотрудники полиции сорвали концерт группы Interchain в московском клубе «Плутон». Об этом рассказал один из участников коллектива Андрей Ли, передает «Медиазона» в четверг, 20 декабря.

«Просто органы пришли поговорить с клубом и совпало так, что у нас там был концерт, и пришлось таким образом остановить», — объяснил Ли.

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Отмечается, что выступление проходило вечером 19 декабря и продлилось менее получаса. «Подошли какие-то люди важные и сказали, что концерт нужно закончить», — заявил очевидец произошедшего.

Ли рассказал о произошедшем в соцсетях и опубликовал видеозапись действий силовиков, однако на момент написания заметки посты были удалены.

Представители «Плутона» сообщили телеканалу «Дождь», что в клубе проводилась проверка.

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