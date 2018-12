Телезвезда 18 месяцев не выходил из дома, растолстел и объявился на ТВ

Участник X Factor и «Большого брата», британец Кристофер Малони (Christopher Maloney) рассказал, что в течение 18 месяцев практически не выходил из дома из-за депрессии, вызванной расстройством пищевого поведения. В эфире шоу «Свободные женщины» он поделился подробностями борьбы с заболеванием, в результате которой он поправился на 20 килограммов. Выпуск доступен на YouTube.

40-летний Малони посетовал на то, что раньше испытывал вину за каждый съеденный кусок. Справиться с этим ему помог доктор, который обратился к нему после июльского визита Малони на шоу «Свободные женщины». Тогда телезнаменитость рассказал, что страдает от дисморфии — чрезмерной обеспокоенности на собственных дефектах или особенностях организма. Певец рассказывал, что одержим косметической хирургией.

Малони сказал, что стал счастливее, увереннее в себе и не испытывает проблем из-за приемов пищи. С июля он поправился на 19 килограммов, его депрессия прекратилась.

Как отмечает The Sun, Малони пережил более 20 косметических операций. Впервые он появился на ТВ как участник музыкального проекта X Factor в 2012 году. После участия в шоу он подписал контракт с независимым лейблом Tristar Records и выпустил сингл My Heart Belongs You. Позже шоумен открыл академию искусств, назвав ее своим именем. В 2016-м Малони поучаствовал в реалити-шоу «Большой брат».

