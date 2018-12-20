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В Канаде последняя лжеведьма пошла под суд

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Тиффани Бутч

В канадской провинции Онтарио женщину обвинили в поддельном колдовстве за два дня до того, как это преступление было исключено из Уголовного кодекса. Об этом сообщает телеканал CBC.

11 декабря 33-летней Тиффани Бутч предъявили обвинения в том, что она выманивала у своих клиентов деньги в обмен на снятие проклятия. 13 декабря статья, которая запрещает «притворяться практикующим колдовство», была официально отменена.

Бутч, прозванная «Белой ведьмой Севера», станет последней в Канаде, кто будет обвинен и, возможно, предан суду за это преступление. Полиция и прокуратура планируют обратить внимание суда на действовавшее законодательство в момент вероятного совершения преступления — Уголовный кодекс Канады был создан в 1892 году и дважды обновлялся.

Обвиняемая настаивает, что она никогда не притворялась ведьмой, и отвергает обвинения. По ее словам, она считает себя «самопровозглашенным спиритуалистом, медиумом и ясновидящей».

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