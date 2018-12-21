Найдены следы самого древнего политического убийства

Ученые определили вероятную причину смерти древнего знатного человека, скончавшегося в 1940 году до нашей эры. По мнению исследователей, он стал жертвой политического убийства. Об этом сообщает издание Science Alert.

Останки «князя» были найдены в 1877 году в могиле на кургане Леубинген в федеральной земле Тюрингия на востоке Германии. Археологи нашли такие артефакты, как золотые булавки для плаща, бронзовые клинки, глиняный горшок и каменную наковальню, которые указывали на знатное происхождение человека. В 2012 году антропологи изучили кости, но не нашли следы травм, которые указывали бы на насильственную смерть.

Однако результаты нового исследования показали, что у скелета имеются как минимум три повреждения, которые были смертельными. Их нанесли, вероятно, кинжалом, лезвие которого было длиной 15 сантиметров. Несовместимые с жизнью раны были нанесены в область живота и груди, при этом лезвие задело позвоночник и раскололо лопатку. По мнению ученых, убийцами стали те, кому погибший доверял и позволил подойти достаточно близко. Таким образом, специалисты получили данные, указывающие на самое раннее из известных политических убийств.

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