Российских детей отправили в лабиринт без выхода

На площади города Корсаков Сахалинской области построили ледяной лабиринт, из которого нельзя выйти. Видеозапись аттракциона опубликовало издание SKR.SU.

Конструкция лабиринта привлекла внимание местных жителей. На съемке видно, что маленькие дети не могут самостоятельно выбраться оттуда, а ребятам постарше приходится перелезать через ледяные перегородки.

Издание отметило, что строительство лабиринта еще не закончено. Объект должны сдать 29 декабря, вход и выход вырезать не успели. Источник этой информации не указан.

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