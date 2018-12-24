Россияне выбрали названия для аэропортов

Второй этап общенационального конкурса «Великие имена России» завершился в воскресенье, 23 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте проекта великиеимена.рф.

По его итогам, пяти аэропортам присвоили дополнительные названия в честь выдающихся соотечественников. Например, для московского Внуково россияне выбрали имя авиаконструктора Андрея Туполева, за которого отдано 28 процентов голосов. В Архангельске победителем оказался писатель Федор Абрамов (63 процента голосов), в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко (58 процентов голосов), в Пензе — публицист Виссарион Белинский (46 процентов), а в Санкт-Петербурге — писатель Федор Достоевский (40 процентов).

Всего во втором этапе приняли участие 690 тысяч человек, из которых 41 процент проголосовали онлайн, а остальные 59 процентов — офлайн.

Выбор городов-участников второго тура был сделан «после дополнительных консультаций с экспертами и коллегами из регионов», сообщил секретарь Общественной палаты Валерий Фадеев.

Ранее в декабре организаторы конкурса «Великие имена России» подвели итоги финального этапа конкурса по выбору имен для 46 крупных российских аэропортов. Всего в акции, запущенной Общественной палатой России 11 октября, приняли участие более 6 миллионов человек. По результатам голосования имена были выбраны для 46 аэропортов страны. Например, московскому Шереметьево присвоят имя Александра Пушкина, а аэропорту Магадана — имя Владимира Высоцкого.

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