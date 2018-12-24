Гигантский аллигатор проплыл среди водолазов и был пойман

В американском городе Пэриш, штат Флорида, поймали огромного аллигатора, мешавшего работе водолазов. Об этом сообщает издание The Epoch Times.

Рептилию длиной 3,6 метра и весом 226 килограммов обнаружили водолазы, работавшие над частным проектом. Они выскочили из воды и попросили помощи. Полчаса спустя на место прибыл лицензированный ловец аллигаторов Джим Катвэй (Jim Cutway). «У них была видимость менее чем полтора метра, но они видели, что он где-то рядом. Их это беспокоило», — объяснил он.

Катвэй принялся приманивать аллигатора, пока тот не показался из воды. Когда ловец впервые увидел рептилию, то не смог сдержать восхищенного возгласа. Ему потребовалось более двух часов, чтобы вместе с напарником вытащить аллигатора на сушу. Катвэй описал их борьбу как «долгое перетягивание каната» и отметил, что рептилия оказалась очень большой и толстой.

После этого животное доставили на ферму аллигаторов. Как только его увезли, водолазы продолжили работу. По словам Катвэя, он только один раз ловил аллигатора больше — длина той рептилии составляла 3,8 метра.

Американские аллигаторы редко достигают 3,4 метра в длину. Однако известно о существовании особей длиной 4,5 метра.

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