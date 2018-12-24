Израильские военные расстреляли людей на границе с Сирией

Израильские солдаты обстреляли вооруженных людей, пытавшихся перейти границу страны с Сирией. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт ЦАХАЛ.

В заявлении вооруженных сил Израиля говорится, что военные «заметили вооруженных людей, пересекающих линию "Альфа" неподалеку от границы с Сирией на Голанских высотах». Солдаты открыли огонь.

— Israel Defense Forces (@IDF) 23 декабря 2018, 21:19

Неизвестно, есть ли раненые и погибшие в результате инцидента. В том же сообщении подчеркивается: «Мы будем продолжать бороться с попытками нарушить израильский суверенитет и соглашение о разъединении 1974 года».

На границе Сирии и Израиля на Голанских высотах существует буферная зона, контролируемая войсками ООН. Она была создана после Войны Судного дня в 1973 году. Линия «Альфа» — граница зоны со стороны еврейского государства, линия «Браво» — со стороны сирийского. Обе страны считают высоты своими.

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