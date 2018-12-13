Войска Израиля блокировали столицу Палестины

Израильская армия взяла под контроль все въезды и выезды из фактической столицы Палестины — города Рамалла на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщил представитель военных Джонатан Конрикус на брифинге в четверг, 13 декабря, передает ТАСС.

Все дороги в город заблокировали после того, как к востоку от него застрелили двух еврейских поселенцев, а нападавший сбежал с места происшествия. По словам Конрикуса, «речь идет о террористической атаке против израильских гражданских лиц и военных».

Как указывается на сайте армии, 13 декабря вооруженный террорист открыл огонь по израильтянам — солдатам и мирным жителям — на автобусной остановке на Западном берегу реки Иордан. Он приехал на автомобиле и после стрельбы на нем же скрылся.

В результате произошедшего два человека погибли, еще два получили ранения, передает Reuters. При этом военные это или обычные граждане, не уточняется.

В настоящее время злоумышленника ищут. Для этого военные прочесывают район и проводят инспекции. Как отмечается, армия и впредь настроена решительно действовать против террора, а также предотвращать потенциальные террористические атаки с помощью арестов и других действий.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!