Гардероб маленькой девочки вызвал приступ зависти в сети

@shenb97 / Twitter

Микроблогер Шеница Бернал (Shenica Bernal) опубликовала в Twitter серию роликов, на которых запечатлена реакция ее младшей сестры в момент встречи со школы. Ролик набрал шесть миллионов просмотров и удивил пользователей невероятным разнообразием гардероба маленькой школьницы.

На видео попали несколько десятков появлений Бернал-младшей. Девочка радостно бежит навстречу сестре и каждый раз одета во что-то новое. В частности, зрителей удивило, как много у девочки курток. «Я ношу одну куртку уже четыре года, почему у нее их так много?» — вопрошает Эми Дуонг (Amy Duong).

Некоторые отмечали, что у героини ролика курток больше, чем у них было за всю жизнь. Кое-кто вовсе писал, что курток у сестры Бернал больше, чем у них одежды в гардеробе.

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