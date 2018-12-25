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Россияне определились с главным туристическим событием года

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Российский сервис бронирования жилья Tvil.ru провел опрос и выяснил, какое событие российские туристы считают главным в 2018 году.

Оказалось, что самым важным событием в сфере туризма россияне посчитали открытие Крымского моста. За этот вариант проголосовали 50 процентов опрошенных. Также респонденты признали значимым событием чемпионат мира по футболу (38 процентов голосов) и введение курортного сбора в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях (8 процентов).

Отмечается, что открытие Крымского моста, которое состоялось 16 мая, увеличило туристический поток на полуостров до 6,6 миллиона человек.

В декабре специалисты Фонда общественного мнения (ФОМ) выяснили, что каждый десятый россиянин (10 процентов) считает повышение пенсионного возраста в стране главным событием уходящего 2018 года. Почти половина респондентов (45 процентов) затруднились ответить на вопрос о символе года, а 23 процента признались, что считают таковым чемпионат мира по футболу.

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