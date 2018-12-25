Объявлен самый загруженный день в аэропортах Москвы

Специалисты сервиса бронирования Aviasales провели исследование и выяснили, что 30 декабря станет самым загруженным днем 2018 года в аэропортах Москвы. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

По данным сервиса, 25 процентов всех праздничных бронирований пришлось на воскресенье, 30 декабря.

В связи с этим, эксперты посоветовали путешественникам приезжать в аэропорт не позднее, чем за три часа до вылета, и воспользоваться онлайн-регистрацией на рейс, чтобы ускорить процесс получения посадочного талона.

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Среди самых популярных российских направлений в этот день оказались Сочи, Симферополь, Краснодар, Минеральные Воды и Ростов-на-Дону. В топ-пять зарубежных направлений вошли Ереван, Кишинев, Тбилиси, Стамбул и Прага.

В августе крупнейшим аэропортам Европы предрекли катастрофическую загруженность через 20 лет. К такому выводу пришла Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль), которая провела для этого специальное исследование. По прогнозам специалистов, к 2040 году количество рейсов увеличится на четыре миллиона, а пассажиропоток — на 360 миллионов человек.

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