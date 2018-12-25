Россияне завезли из отпуска опасные болезни

Роспотребнадзор рассказал о высоком уровне случаев завоза малярии в Россию из азиатских стран. Об этом во вторник, 25 декабря, сообщила главный государственный санитарный врач Анна Попова на пресс-конференции, трансляцию которой вел мультимедийный пресс-центр МИА «Россия сегодня».

«Ряд азиатских стран, куда сейчас наши граждане поедут отдыхать, Таиланд и другие, имеют очень высокую заболеваемость, и наши туристы привозят к нам эти болезни», — заявила Попова.

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На текущий момент в России отмечены случаи заражения редкой лихорадкой Цуцугамуши и 22 случая завоза вируса Зика, кори, коклюша и острых кишечных инфекций.

Попова отметила, что обстановка на территории России остается стабильной благодаря работе санэпидемслужбы.

В июне 2017 года сообщалось, что россияне во время отпусков за рубежом чаще всего заболевают лихорадкой денге. За последние два года почти 400 случаев лихорадки денге было зафиксировано у туристов, вернувшихся из Таиланда, Вьетнама, Индонезии, Анголы, Индии, Доминканы, Шри-Ланки и Мальдивской Республики. На втором месте по распространенности — малярия.

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