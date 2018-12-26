Азиатская стюардесса выпила предназначенный пассажирам алкоголь и попалась

Представители авиакомпании Japan Airlines уличили стюардессу в употреблении алкоголя на рабочем месте. Об этом сообщает Kyodo News.

Инцидент произошел в самолете, следовавшем из Токио в Гонолулу. Один из членов экипажа почувствовал от коллеги подозрительный запах, после чего женщину отстранили от работы до конца полета. Проведенная перед взлетом проверка не выявила алкоголя в крови сотрудницы, однако повторный тест на алкогольное опьянение показал превышение допустимой нормы.

«Мы нашли пустую бутылку шампанского (170 граммов), предназначенную для пассажиров класса повышенного комфорта», — уточнил сотрудник Japan Airlines. Три члена экипажа также подтвердили, что почувствовали от бортпроводницы запах алкоголя, а четверо других сообщили о странном поведении сотрудницы. Аналогичные жалобы на стюардессу уже поступали в ноябре 2017 года.

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Тем не менее наказание за случившееся понесли исполнительный директор компании Japan Airlines Юджи Акасака и руководитель департамента бортпроводников Эри Абе. Одному сотруднику на месяц сократили зарплату на 20 процентов, другому — на десять.

В августе стюардессу авиакомпании British Airways отстранили от должностных обязанностей за непристойное поведение. 19 августа в сети появился видеоролик, на котором неизвестная бортпроводница снимает чулки и туфли. После этого женщина начинает танцевать стриптиз и демонстрирует на камеру грудь.

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