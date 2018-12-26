В Москве собрались дети-герои

Юные россияне, которые совершили героические поступки, прибыли на Общероссийскую елку в Кремле. Об этом в среду, 26 декабря, пишет Life.

Многие из собравшихся на празднике ребят участвовали в спасении людей. Так, 12-летняя жительница Калужской области во время прогулки вытащила свою подругу, провалившуюся в колодец. Ее ровесник из Новгородской области вывел из пожара двоих детей.

На Кремлевскую елку пригласили 10-летнего бурята, который помог выбраться однокласснику из полыньи, и 8-летнего дагестанца, спасшего тонущую в реке маленькую девочку. Его 11-летний земляк помог своей маме, отравившейся угарным газом.

Также на мероприятие прибыли два 9-летних брата, которые достали из воды своего товарища, упавшего с моста.

26 декабря в Кремле проходит главное детское новогоднее мероприятие — Общероссийская елка. В этом году темой программы стала «Тайна планеты Земля». На празднике дети вместе с персонажами русских народных сказок отправятся в путешествие на космическом корабле, чтобы спасти Новый год.

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