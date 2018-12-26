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Полиция отказалась наказывать российских школьников за рисунки с геями

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В Екатеринбурге полиция завершила проверку школы № 115, откуда изъяли детские рисунки с геями, подготовленные для конкурса «Толерантный мир», рассказали РИА Новости в пресс-службе городского управления МВД.

В действиях учеников, педагогов и директора учреждения «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних» (статья 6.21 КоАП) не нашли.

Ранее 29 ноября сообщалось, что правоохранительные органы направили 17 детских плакатов, подготовленных для выставки о толерантности, на экспертизу для установления признаков «пропаганды гомосексуализма». В учреждение направили психологов для проведения разъяснительных консультаций с детьми и их родителями.

В мэрии поддержали организаторов творческого конкурса. «В рисунках отражены общечеловеческие ценности: дружба, уважение, взаимопонимание и принятие ценностей и взглядов других людей, — заявили в горадминистрации. — На некоторых работах изображена радуга — символ чистоты, детства, дружбы, олицетворяющая единение народов разных национальностей».

Силовики заинтересовались выставкой после того, как снимки плакатов с представителями секс-меньшинств были опубликованы в соцсетях.

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