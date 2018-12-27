Украинского магната обвинили в хищении 85 миллиардов рублей

Арестованному в Москве гендиректору компании «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олегу Мкртчану предъявили обвинение в хищении 85 миллиардов рублей. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает «Коммерсантъ».

Как пишет газета, Басманный районный суд продлил Мкртчану арест до 12 месяцев. В ходе заседания стало известно, что расследование уголовного дела завершено, и Следственный комитет ужесточил предъявленное обвинение, сообщив новые подробности по делу: ранее Мкртчану инкриминировали хищение одного миллиарда рублей. По данным следствия, вина фигуранта дела подтверждается оперативными материалами и показаниями свидетелей.

Материалы по теме ВЭБ платежом красен Возврат долгов стал принципиальным для команды Шувалова

В феврале Олега Мкртчана заключили под стражу по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Первоначально следствие установило, что гендиректор крупнейшей промышленной компании Украины привлек несколько кредитов Внешэкономбанка для того, чтобы развивать предприятия, входящие в союз, но часть денег вывел на подконтрольный ему офшор, после чего потратил на личные проекты. При этом, по версии СКР, он несколько лет платил проценты по кредиту, тем самым вводя в заблуждение руководство банка.

По окончании расследования Мкртчану предъявили обвинение в хищении 85 миллиардов рублей при реализации контракта с ВЭБом.

Акционер «Индустриального союза Донбасса» Сергей Тарута рассказывал украинским СМИ, что его партнер обвинялся в растрате средств, предоставленных государственными банками. По его информации, речь шла о средствах Внешэкономбанка, которые использовались для развития ИСД и предприятий, которыми Мкртчан владеет в России.

Корпорация ИСД была основана в 1995 году. В ее состав входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании «Евраз» Александра Катунина. Владельцами еще 49,9 процента акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!