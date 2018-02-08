Главу крупнейшей промышленной компании Украины арестовали в Москве

Басманный суд Москвы арестовал до 5 апреля гендиректора корпорации «Индустриальный союз Донбасса» (ИСД) Олега Мкртчана, обвиняемого в крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель суда Юнона Царева в четверг, 8 февраля.

Решение об избрании меры пресечения в отношении бизнесмена было вынесено 5 февраля по ходатайству следственных органов. Мктрчану вменяется часть 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Его адвокаты обжаловали арест.

Акционер ИСД Сергей Тарута сообщил «Украинской правде», что его партнер обвиняется в растрате.

«Ему предъявляются обвинения в растрате средств, предоставленных государственными банками. Скорее всего, речь идет о кредитных средствах Внешэкономбанка, которые использовались как для развития ИСД, так и для развития других предприятий, которыми Мкртчан владеет в России», — сказал он.

«В 2014 году мои активы в ИСД были арестованы российскими судами, решения которых я сейчас оспариваю в международных судах», — добавил Тарута.

ИСД была основана в 1995 году. В состав корпорации входят Алчевский меткомбинат, Днепровский меткомбинат, меткомбинат Dunaferr и ISD-Huta Czestochowa. Контрольный пакет акций ИСД принадлежит пулу российских инвесторов, включающему одного из создателей металлургической компании Евраз Александра Катунина. Владельцами еще 49,9 процента акций ИСД являлись украинские бизнесмены Сергей Тарута и Олег Мкртчан.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!