Задержаны топ-менеджеры «Беларуськалия»

В Минске при попытке получения взятки задержаны два топ-менеджера компании «Беларуськалий». Об этом в четверг, 27 декабря, сообщается на сайте управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Задержанные — начальник отдела управления инвестициями и сопровождения строительства «Беларуськалия», а также заместитель гендиректора компании по строительству. Их имена не уточняются.

Представителей компании обвиняют в получении взятки в крупном размере. Глава неназванной коммерческой структуры пытался передать руководителям 10 тысяч долларов за решение вопросов, входящих в их компетенцию. Против взяткодателя также возбуждено уголовное дело. Остальные детали случившегося не раскрываются.

«Беларуськалий» — один из крупнейших в мире производителей удобрений. На долю компании приходится 20 процентов производства калийных удобрений. На территории СНГ «Беларуськалий» занимает второе место, уступая только российскому «Уралкалию».

Во второй половине 2014 года между «Беларуськалием» и «Уралкалием» произошел конфликт. Это случилось из-за отказа российской компании от совместной с «Беларуськалием» продажи продукции через БКК. Данное решение повлекло за собой распад картеля, которому удавалось поддерживать высокие цены на калий. В итоге произошел обвал курсов акций в отрасли по всему миру, а также резкое сокращение производства на «Беларуськалии».

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