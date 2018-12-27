Игорь Бутман высказал свое мнение о Достоевском

Известный российский саксофонист Игорь Бутман высказал свое мнение о присвоении имени Федора Достоевского аэропорту Пулково. Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».

«Я отношусь к этому положительно. Достоевский великий писатель, многие романы связаны у него с Питером, он известен на весь мир. Да и Санкт-Петербург является одним из красивейших городов в мире. Как по мне, это абсолютно достойный кандидат. Люди к этому привыкнут. Просто сейчас в ходе каких-то обсуждений начинаются недовольства», — пояснил музыкант.

Помимо этого, Бутман считает, что конкурс «Великие имена России» поможет запоминать и увековечивать людей, которыми гордится народ. По его словам, подобные инициативы также нужны для тех, кто будет приезжать в нашу страну.

«Мы сейчас говорим о памяти, о великом писателе. У нас демократия и мы можем выбирать того, кого считаем нужным. Большинство выбрали Достоевского и я считаю, что это правильно. Потому что многие иностранцы даже, когда им говоришь, что ты русский, отвечают сразу "О! Достоевский, Толстой, Чайковский!"», — добавил саксофонист.

23 декабря завершился второй этап конкурса «Великие имена России», запущенного Общественной палатой РФ 11 октября. По итогам второго этапа пяти аэропортам страны присвоили имена выдающихся деятелей России. Например, для московского Внуково россияне выбрали имя авиаконструктора Андрея Туполева. В Архангельске победителем оказался писатель Федор Абрамов, в Нижневартовске — нефтяник Виктор Муравленко, в Пензе — публицист Виссарион Белинский, а в Санкт-Петербурге — писатель Федор Достоевский.

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