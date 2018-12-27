Центробанк лишил лицензии главных форекс-дилеров

Банк России отозвал лицензии у пяти крупных форекс-дилеров. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Речь идет о таких участниках рынка ценных бумаг, как «Альпари Форекс», «Телетрейд Групп», «Форекс Клуб», «Фикс Трейд» и «Трастфорекс». Указывается, что лицензии аннулированы из-за нарушения требований законодательства о ценных бумагах.

Кроме того, Центробанк аннулировал квалификационные аттестаты руководителей и контролеров упомянутых компаний.

Аннулированные лицензии перестанут действовать с 21 января 2019 года. До этого времени форекс-компании должны вернуть клиентам их имущество и закрыть все обязательства.

Всего в России работают девять форекс-дилеров. Теперь лицензии остались только у «Альфа-форекс», «ВТБ-форекс», «ПСБ-форекс» и «Финам форекс».

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