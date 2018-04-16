Банк России отозвал лицензию у московского банка

Банк России 16 апреля отозвал лицензию у московского банка «Объединенный финансовый капитал» (ОФК Банк). Об этом говорится в сообщении на сайте регулятора.

Как пояснили в Центробанке, решение принято в связи с неоднократным нарушением банком требований закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Кроме того, банк допустил снижение размера собственного капитала ниже минимального значения.

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В конце марта регулятор в связи с неустойчивым финансовым положением кредитного учреждения наложил мораторий на удовлетворение требований кредиторов и ввел в банке временную администрацию, функции которой были возложены на агентство по страхованию вкладов.

По величине активов ОФК Банк по состоянию на 1 апреля занимал 127-е место в банковской системе России. Кредитное учреждение является участником системы страхования вкладов.

Центробанк 9 апреля отозвал лицензию у севастопольского банка ВВБ: на балансе банка образовался значительный объем проблемных активов и имущества, учтенного по завышенной стоимости. Кредитное учреждение по состоянию на 1 марта по величине активов занимало 179-е место в российской банковской системе. Банк являлся участником системы страхования вкладов.

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