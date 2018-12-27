Россияне продлят январские каникулы

Продлить себе новогодние каникулы с помощью отгулов или отпуска решил каждый десятый работающий россиянин (10 процентов), передает РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса SuperJob.

Еще столько же пока не определились, смогут ли они приступить к своим трудовым обязанностям 9 января.

Чаще других планами продлить выходные делились люди среднего возраста (от 35 до 44 лет) с доходом от 35 до 45 тысяч рублей, а реже всех — те, кто старше 45 лет или зарабатывает меньше 25 тысяч рублей.

Среди не определившихся больше молодежи (от 18 до 24 лет).

Не собираются уклоняться от работы две трети участников опроса. Еще 13 процентов сослались на то, что трудятся по сменному графику, независящему от календарных выходных.

В исследовании участвовали 1,6 тысячи совершеннолетних жителей 262 населенных пунктов во всех федеральных округах страны.

Ранее 26 декабря сообщалось, что к концу нынешнего года в стране удвоилась доля уставших и грустных жителей, в сравнении с декабрем 2017 года. Россияне также рассказали социологам, что будут встречать новый год дома и снизят расходы на праздничный стол и подарки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!



