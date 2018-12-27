Водитель бросил Lamborghini Aventador в центре Петербурга без объяснений

В центре Санкт-Петербурга на Невском проспекте заметили оставленный на проезжей части суперкар. Белый Lamborghini Aventador стоял с открытым моторным отсеком неподалеку от Казанского собора, сообщают «Невские новости».

Издание подчеркивает, что машина относительно новая — с конвейера она сошла в 2017 году. Тогда машина выпускалась в двух вариантах: купе и с открытым кузовом, стоимость начиналась от 24 миллионов рублей.

Позднее стало известно, что владелец суперкара — местный бизнесмен Кирилл Терентьев, который владеет сетью магазинов женской одежды. Машину он приобрел год назад.

Как уточняет «Фонтанка», Терентьев подтвердил, что был за рулем сам, но не смог объяснить, зачем оставил машину. «Какое это имеет значение?» — спросил он и прекратил разговор.

В комментариях к посту о брошенной машине в паблике «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте» очевидцы рассказали, что рядом с Lamborghini стоял Hyundai с помятым номером.

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