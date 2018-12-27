Самолеты президента Туркмении спрятали

Информация о передвижениях самолетов президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова более не публикуется в открытом доступе на онлайн-сервисе Flightradar24, отслеживающем перемещения авиалайнеров по всему миру. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщила «Хроника Туркменистана».

Как отмечается, ранее издание с помощью портала отслеживало перелеты двух самолетов Бердымухамедова — Boeing 737-7GL (бортовой номер EZ-A007) и Boeing 777-22K(LR) (бортовой номер EZ-A777).

Информация о перемещении президентских бортов не обновлялась с ноября 2018 года. Во Flightradar24 рассказали, что данные об этих самолетах были заблокированы. «Обычно это происходит по заявке владельца», — уточнил представитель сервиса.

«Хроника Туркменистана» напоминает, что в 2018 году президентские самолеты совершили несколько неафишируемых полетов в Германию. Так, в июне Boeing 737-7GL Бердымухамедова приземлился в Германии трижды — 10-го, 14-го и 26-го числа. Еще дважды воздушное судно приземлилось на территории ФРГ в октябре.

При этом информации об официальных визитах туркменской делегации или лично Бердымухамедова в Германию не появлялось, добавляет «Хроника Туркменистана».

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