Взрывы салюта на детском утреннике попали на видео

В сети появилось видео с детского утренника в Казахстане. Во время празднования начались взрывы пиротехники. Ролик опубликован на портале Pikabu.

На кадрах видно, что дети и взрослые в новогодних костюмах танцуют и поют, а на полу перед ними стоит упаковка с салютом. После взрывов в зале начинается паника, затем запись обрывается.

В каком именно заведении проходило празднование, не уточняется. В министерстве внутренних дел республики порталу Tengrinews.kz сообщили, что занялись изучением видео. «На данный момент инцидент, случившийся в видеоролике, не зарегистрирован в Казахстане», — подчеркнул пресс-секретарь ведомства Нурсултан Нурахметов.

В середине декабря в сети появилось видео, на котором запечатлено, как заслуженный артист России Валерий Титенко, выступавший на детском утреннике в Кемерове в костюме Деда Мороза, падает из-за сердечного приступа. Развлекая детей, он бегал по залу, а в какой-то момент остановился на несколько секунд и затем упал. Артист умер до приезда врачей.

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