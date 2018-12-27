Меган Маркл пришла в церковь в платье нелюбимого бренда

Жена принца Гарри Меган Маркл посетила церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингеме в наряде марки, одежда которой «ей не идет». На это обратило внимание издание The Sun.

Герцогиня Сассекская пришла на рождественскую службу в темно-синем платье, выпущенном одноименным брендом певицы и дизайнера Виктории Бекхэм. Маркл также надела пальто классического кроя стоимостью 2250 фунтов стерлингов (около 200 тысяч рублей) и черные сапоги на каблуках того же бренда.

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Однако, по данным издания, ранее принцесса заявляла, что одежда бренда Victoria Bechham ей не идет. «Я начала понимать, что не всякая вещь, которая прекрасно выглядит на вешалке, будет так же прекрасно смотреться и на мне. Мне, например, нравятся платья Виктории Бекхэм, но у меня для них слишком короткое туловище», — пояснила герцогиня в интервью для журнала Glamour.

В декабре герцогиню Корнуольскую Камиллу возмутил наряд, в котором Меган Маркл пришла на вручение наград British Fashion Awards. Из-за черного платья с открытым плечом Камилла захотела выгнать бывшую актрису из королевской семьи.

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