Назван лидер поддельного алкоголя России

В России из алкоголя чаще всего подделывают водку, а также виски и шампанское. Об этом сообщил заместитель начальника отдела главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Сергей Смирнов, передает РИА Новости.

«Водка больше всего подвержена подделкам. Бутлегеры подделывают и виски — то, что пользуется спросом, подделывают шампанское, которое также пользуется спросом, особенно сейчас, в предстоящие новогодние праздники», — пояснил он.

Смирнов добавил, что все остальные виды алкоголя также подделывают «в той или иной степени».

По его словам, в 2018 году выявлено 77 тысяч правонарушений, связанных с незаконным оборотом алкоголя. Из них 46 тысяч — незаконная торговля и нарушения правил торговли. По всем выявленным правонарушениям возбуждено свыше пяти тысяч уголовных дел, составлено более 70 тысяч протоколов об административных правонарушениях. Полицейские также пресекли работу 117 подпольных производств, выявили 46 организованных групп.

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