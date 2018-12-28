Россиянин с 30 крокодилами попался таможне

В московском аэропорту Внуково сотрудники таможни обнаружили в багаже прилетевшего из Мексики россиянина партию экзотических животных. Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает РИА Новости.

Мужчина вез 30 небольших крокодилов, двух тарантулов, четырех скорпионов и змею. По данным Федеральной таможенной службы (ФТС), животные попадают под конвенцию о международной торговле видами дикой флоры и фауны, которые находятся под угрозой исчезновения. Россиянин заявил, что везет экзотических питомцев в подарок близким.

В настоящий момент по факту произошедшего проводится экспертиза, по результатам которой будет принято решение о возбуждении административного или уголовного дела. Все животные преданы в специализированный центр на передержку.

1 марта сообщалось, что на северо-западе Москвы оперативники совместно с представителями департамента природопользования и охраны окружающей среды изъяли у приезжего мужчины львенка. Он собирался проводить с животным платные фотосессии.

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