Макгрегор напоил целый паб за свой счет

Ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор угостил посетителей паба в Дублине за свой счет. Об этом сообщает издание Irish Mirror.

По словам совладельца заведения Лиама Флинна, спортсмен потратил на напитки около четырех тысяч евро. «Он никогда не забывал своих корней», — сказал Флинн, выразив надежду, что Макгрегор посетит паб еще раз перед Новым годом.

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Флинн также отметил, что после визита спортсмена он сам стал популярнее: на его аккаунт в Instagram подписалось 15 тысяч человек. «Это невероятно», — добавил он.

Кроме того, владелец паба опроверг слухи о том, что Макгрегор планирует выкупить заведение. «Это лишь предположения. Если бы Конор когда-нибудь купил этот паб, это был бы успех», — заключил Флинн.

Макгрегор начал профессиональную карьеру бойца MMA в 2008 году. На его счету 21 победа и четыре поражения. Ирландец становился чемпионом UFC в двух разных весовых категориях.

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