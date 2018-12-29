Россия ответила на требование Меркель и Макрона

Москва считает неприемлемым обвинение президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель в нарушении прав человека в Крыму и эскалации ситуации в Черном и Азовском морях. Комментарий был опубликован на сайте МИД России в субботу, 29 декабря.

«Вместо того чтобы пытаться "учить" Россию, призываем наших партнеров обратить внимание на бьющие в глаза факты грубого нарушения Киевом прав человека и тех свобод, о которых так печется "коллективный Запад"», — говорится в сообщении.

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В МИД напомнили, что Крым и Севастополь являются субъектами Российской Федерации, а страна продолжит «жестко отстаивать свой суверенитет и пресекать попытки любых провокаций». Кроме того, судоходство в Керченском проливе осуществляется в соответствии с российско-украинскими договоренностями и международным правом, отметили в ведомстве.

28 декабря Меркель и Макрон совместно потребовали от России освободить украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе. Лидеры стран указали, что их серьезно беспокоят применение военной силы Россией в Керченском проливе, жесткий контроль со стороны Москвы в Азовском море и ситуация с правами человека в Крыму.

24 украинских моряка, находившихся на борту катеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу» ВМС Украины, были задержаны пограничным управлением ФСБ России в районе Керченского пролива 25 ноября. Корабли пересекли российскую границу, не реагировали на требования остановиться и начали опасное маневрирование, в связи с чем пограничникам пришлось применить против них силу. Все задержанные моряки были арестованы на два месяца, их этапировали в Москву.

В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии», в ряде областей страны, граничащих с Россией и Приднестровьем, вводилось военное положение.

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