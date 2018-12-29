ГРУ обвинили во вмешательстве в дела США на Украине

Главное управление Генерального штаба российского Министерства обороны (ранее ГРУ) в 2015 году пыталось повлиять на политику США по украинскому кризису. Об этом пишет The Washington Post.

По данным газеты, в феврале 2015 года несколько сенаторов получили электронные письма якобы от организации «Патриоты Украины». В нем адресанты призывали «спасти Украину, где прозападные силы сражаются с пророссийскими сепаратистами» на Востоке.

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Отмечается, что послание было написано на ломаном английском. «Сенаторы и конгрессмены США! Сегодня ситуация на Украине очень плохая. На Украине война (...) Уровень коррупции в вооруженных силах Украины огромен. Высокопоставленные офицеры продают оружие террористам», — говорилось в нем. «Патриоты» обратились к сенаторам по фамилиям и попросили их отправить на Украину специалистов из США и НАТО и заменить ими украинских военных.

Как пишет газета, письмо, очевидно, не получило отклика у конгрессменов. Однако, как рассказали источники в западных разведывательных службах, это была первая, пусть и неумелая, попытка ГРУ повлиять на американских политиков. В Минобороны на запрос о комментарии не ответили.

Целью 72-го отдельного центра специальной службы ГРУ (в/ч 54777) было, во-первых, «деморализация Киева после серьезных потерь». Во-вторых, — «убедить американских законодателей в том, что украинцы потеряли веру в сои вооруженные силы».

Россию неоднократно обвиняли во вмешательстве в избирательные кампании, в том числе в выборы президента США, с помощью кибератак. В июне спецслужбы выдвинули заочное обвинение 12 российским разведчикам. По данным спецслужб США, российская разведка использовала две хакерские группировки для взлома серверов Демократической партии.

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