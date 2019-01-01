Альбац покинет пост главного редактора The New Times

Главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац заявила, что хочет в ближайшее время покинуть свой пост и ищет себе сменщика. Ее слова прозвучали в эфире радиостанции «Эхо Москвы», передает «Интерфакс».

По ее словам, изданию нужен более молодой главред «с менее зашоренными мозгами». Сама Альбац, как она рассказала, хочет тратить время на другое, на что именно, не уточняется.

На вопрос, останется ли она в журнале в какой-либо роли, Альбац дала положительный ответ. По ее словам, в последнее время у издания было совсем плохо с деньгами, потому ей пришлось стать «мастером на все руки», занимаясь в том числе версткой сайта и редактированием материалов.

Осенью 2018 года The New Times был оштрафован на 22 миллиона рублей из-за несоблюдения закона о СМИ, имеющих иностранное финансирование. Альбац объявила о сборе пожертвований, за четыре дня редакция собрала 25 миллионов рублей.

Альбац руководит журналом с 2009 года, с 2017-го у The New Times есть только электронная версия.

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