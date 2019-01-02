В украинском флоте вспомнили обстрел своим катером танзанийского судна год назад

31 декабря 2017 года украинские моряки задержали в водах Черного моря судно под флагом Танзании. Об этом говорится в сообщении Военно-морских сил Украины в Facebook.

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В записи, к которой добавлен исторический хештэг «Возрождаем Вместе Историю ВМС», указано, что в последние часы 2017 года ракетный катер «Прилуки» отправился на перехват корабля, не отвечавшего на запросы. После того, как судно не подчинилось приказу остановиться, украинский корабль открыл предупредительный огонь, после чего при поддержке бронированных артиллерийских катеров «Аккерман» и «Бердянск» нарушитель был задержан и отконвоирован в порт Одесса.

25 ноября 2018 года катера «Бердянск», «Никополь» и буксир «Яны Капу» были аналогичным образом остановлены пограничным управлением ФСБ России. Не реагируя на требование застопорить ход, украинские корабли начали опасное маневрирование. В Москве действия украинской стороны назвали провокацией. Было возбуждено уголовное дело о нарушении государственной границы, 24 украинских моряка, находившиеся на борту трех кораблей, арестованы на два месяца.

В Киеве сочли российские действия «актом военной агрессии», в ряде областей Украины вводилось военное положение.

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