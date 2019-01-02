Число погибших в Магнитогорске достигло 16

В МЧС России сообщили, что число жертв при частичном обрушении жилого дома в Магнитогорске достигло 16, передает ТАСС.

Днем 2 января спасатели достали из-под обломков тела еще двух женщин. Ранее сообщалось, что среди погибших один ребенок.

Неизвестной остается судьба 25 жильцов дома.

Среда, 2 января, объявлена днем траура в Челябинской области.

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Днем 1 января под завали нашли живым 11-месячного мальчика, которого вскоре отправили самолетом в Москву.

Обрушение подъезда жилого дома на улице Карла Маркса в Магнитогорске произошло утром 31 декабря. По предварительной версии, причиной стал взрыв бытового газа.

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