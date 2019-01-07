Попытка военного переворота в Габоне провалилась

В Габоне арестовали лейтенанта Келли Ондо Обианга, возглавившего попытку военного переворота в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря правительства Ги-Бертрана Марангуса. Он подчеркнул, что ситуация в стране нормализуется в течение нескольких часов.

Ранее в понедельник, 7 января, стало известно, что военные пытались захватить государственную радиостанцию в африканской столице. Они успели обратиться к народу и заявить о своем недовольстве действиями президента Габона.

Военные объявили о намерении восстановить демократию и захвате власти. Через несколько часов они четверых мятежников арестовали, одному удалось сбежать.

Семья действующего президента Али Бонго управляет страной с 1967 года. Его отец Омар Бонго занимал должность президента больше 40 лет. В настоящее время президент Габона находится в Марокко, где проходит курс лечения после инсульта.

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