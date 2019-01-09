Адвокат Родченкова раскритиковал WADA и понадеялся на бунт «чистых» спортсменов

Адвокат Джим Уолден, представляющий интересы информатора Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григория Родченкова, прокомментировал ситуацию вокруг предоставления российской стороной данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Юрист раскритиковал агентство за уступки российской стороне. По мнению Уолдена, WADA, как и Международный олимпийский комитет, себя скомпрометировало. «Остается надеяться, что атлеты и спонсоры будут бунтовать против такой позиции. Получается, справедливости две: одна — для России, другая — для всех остальных», — добавил он.

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Ранее 9 января пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что российская сторона договорилась с представителями WADA о том, как будет идти работа по предоставлению данных лаборатории. Первоначально эксперты агентства должны были получить данные 31 декабря. Несоблюдение дедлайна не повлекло за собой санкций со стороны WADA, что вызвало негативную реакцию со стороны ряда спортивных чиновников, в том числе и главы Антидопингового агентства США Трэвиса Тайгерта.

Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах в сентябре 2018-го. Предоставление данных лаборатории —одно из условий сохранения данного статуса. Родченков, в свою очередь, раскритиковал восстановление отечественного агентства. Его показания как бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории легли в основу доклада специальной комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

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