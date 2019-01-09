Александр Маноцков примет участие в рождественском вертепе Павла Карманова

Композитор Александр Маноцков станет еще одним участником перформанса «Рождественский вертеп Павла Карманова», который пройдет в московском концертном зале «Зарядье» 11 января. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Отмечается, что 46-летний композитор исполнит партию Смерти.

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Лидер группы «АукцЫон» Леонид Федоров назвал перформанс «удивительным музыкальным действом». «Традиционная, народная музыка очень актуально звучит в современном переложении, тем более когда ее исполняют такие выдающиеся музыканты», — отметил он.

Помимо Маноцкова, в вертепе примут участие ансамбль древнерусской духовной музыки «Сирин», ансамбль «Персимфанс», музыкант-фольклорист Сергей Старостин, рок-группа «Вежливый отказ», детский вокальный ансамбль «Веретенце» и валторнист Аркадий Шилклопер.

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