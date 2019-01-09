Американец три часа лизал дверной звонок на камеру

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В американском штате Калифорния мужчина три часа подряд лизал дверной звонок. На видео с камеры наружного наблюдения обратил внимание информационный портал Fox News.

Инцидент произошел в городе Салинас в субботу, 5 января. 33-летний Роберто Арройо (Roberto Arroyo) в течение трех часов, с двух ночи до пяти утра, облизывал дверной звонок, глядя прямо в камеру.

Хозяйки Сильвии Дангэн (Sylvia Dungan) не было дома в момент инцидента, однако ее дети находились внутри и наблюдали за незваным гостем через камеру. Женщина поделилась видеозаписью в социальных сетях, чтобы предупредить соседей.

Полиции удалось обнаружить мужчину и арестовать его. Арройо обвинили в бродяжничестве и краже удлинителей для городских рождественских украшений. Представитель полиции охарактеризовал поведение мужчины как «довольно странное».

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