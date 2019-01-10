Наука и техника
 
Последние новости
Белоруссия нашла замену российской нефти
Макгрегор вознамерился вернуться в бокс
Проезд по трассе Москва — Петербург подорожал вопреки возмущению Путина
Фигуранты громких дел об экстремизме исчезли из перечня террористов
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Легионер из ЦСКА увидел «другой мир» в Махачкале
Последствия прорыва дамбы в Москве сняли с беспилотника 
Националиста Поткина доставили в суд в банном халате
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Новости партнеров

Предсказано превращение Солнца в кристалл

Перейти в «Мою Ленту»

Международная группа астрофизиков из США, Великобритании и Канады выяснила, что со временем в ядре белого карлика, в который превратится Солнце в конце своей жизни, начнутся процессы кристаллизации ионов углерода и кислорода. Этот процесс высвободит значительное количество тепла и остановит остывание звезды на миллиард лет. Статья исследователей опубликована в журнале Nature.

Белые карлики являются завершающим этапом эволюции звезд главной последовательности, к которым относится Солнце. Плотность вещества в ядре белого карлика составляет порядка десяти миллионов граммов на кубический сантиметр. При таких экстремальных значениях электронные оболочки атомов разрушаются, а материя представляет собой плазму из электронов и ядер. Принцип Паули запрещает двум электронам с одним и тем же спином занимать одно квантовое состояние, что создает барьер для дальнейшего сжатия звезды. Таким образом, гравитационному коллапсу препятствует давление вырожденного электронного газа.

Считается, что при охлаждении белых карликов в ядре начинает происходить кристаллизация ионов. Срок этого процесса зависит от массы звезды, то есть у более массивных белых карликов кристаллизация наступает раньше. Примерно в это же время происходит другой процесс, который связывает вырожденное ядро и внешние оболочки, что способствует рассеиванию энергии, высвободившейся при отвердевании. Около 50 лет назад ученые предположили, что у более тяжелых белых карликов (массой более 0,7 массы Солнца) кристаллизация должна начаться раньше, чем конвективное связывание, что влияет на физические свойства звезд. Однако до сих пор доказательств существования этого эффекта получено не было.

Астрофизики проанализировали фотометрические и астрометрические данные, полученные космическим телескопом Gaia, о белых карликах, находящихся не дальше 100 парсеков (326 световых лет) от Солнца. Всего было изучено 15 109 объектов, для которых была определена температура и гравитация на поверхности, масса, а также состав атмосферы. Ученые построили диаграмму Герцшпрунга-Рассела, показывающую зависимость между абсолютной звездной величиной и спектральным классом (цветом) звезд.

Ученые обнаружили поперечную последовательность белых карликов, для которых характерна малая абсолютная звездная величина и несоответствие между возрастом и степенью остывания. Они соответствуют модели, согласно которой кристаллизация приводит к выделению тепла и значительно замедляет процесс охлаждения. По словам одного из авторов работы — физика Пьера-Эммануэля Тремблея (Pier-Emmanuel Tremblay) из Уорикского университета (Англия), впервые получено доказательство, что белые карлики действительно переходят в твердое состояние.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Core crystallization and pile-up in the cooling sequence of evolving white dwarfs
Зафиксирован необъяснимый взрыв звезды
В космосе нашли опровергающий законы физики объект
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:02 8 января

Свернули не туда

Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
15:16Сегодня

Падение российского военного спутника попало на видео

11:54 5 января

Россия испытала «Удава»

13:03Сегодня

Деньги на российский космический телескоп разворовали

Наука и техника00:02 2 января

Уходят с орбиты

Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
17:28 4 января

Раскрыты технические характеристики ядерного «Посейдона»

13:07Сегодня

«Российский самолет XXI века» спасут от санкций

14:10Сегодня

Глава Пентагона обматерил F-35

Наука и техника00:0127 декабря 2018

Русские потрошители

Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
04:1228 декабря 2018

Гиперзвуковой «Авангард» оказался трехблочным

12:05Сегодня

Рогозин приписал Сердюкову развал «Роскосмоса»

08:51Сегодня

США перекрыли поставки материалов для «российского самолета XXI века»

Россия
«Постправда сейчас. Балаган и цирк»
Почему российские чиновники делают глупости? Отвечает «Беспощадный пиарщик»
Как и чем живет Россия
Что нужно знать о стране и ее жителях в 2018 году
Виктор Ильич Френкель«Вешают лапшу на уши. Зачем все это мне?»
Чем жила страна от Сталина до наших дней – рассказывает очевидец
«Пацаны, нас сейчас примут»
Страна проводила старый год в слезах и встретила новый по полной программе
РПЦ осталась без Исаакиевского собора
Бьющий в московском тоннеле фонтан из грязи сняли на видео
Россиянка рассказала об изнасиловании врачами
Все материалы
Мир
Феминистки в степи
В этой стране женщины свободны, богаты и образованны. Почему же они страдают?
Турция пойдет в атаку в Сирии без оглядки на США
Беспилотник-бомба подорвал военный парад
В США призвали Европу сдерживать Россию самостоятельно
Дональда Трампа и Ким Чен Ына попросили встретиться снова
Детям дали убивать
Малолетние боевики сражаются за веру. Что будет, когда они вырастут?
Баскетбольный дипломат
Он пил и бил жену. Но подружился с Северной Кореей и спас мир от ядерной войны
Все материалы
Бывший СССР
Бархатная проституция
Армянская революция изменила многое. Только не индустрию секса
Лукашенко пригрозил России
Агенты Иеговы
Кровавые пасторы и марионетки Запада. За что преследуют христиан в бывшем СССР
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Украина отказалась от российских наблюдателей на выборах
Культ личности президента Туркмении показали на пальцах
Убийцу охранника Порошенко выпустили под залог
Все материалы
Экономика
Дорого хрустят
Бумажные деньги в России ввели ради войны. Они едва не уничтожили ее экономику
Трамп оставил США без нового пива
Сбербанк и ВТБ захотели собственную авиакомпанию
«Аэрофлот» стал пятой в мире и второй в Европе авиакомпанией по пунктуальности
Раскрыты подробности развода богатейшего человека планеты
Саудовская Аравия сумела взять в долг после убийства журналиста
Маск помирит США и Китай в торговой войне
Все материалы
Силовые структуры
Чертовщина какая-то
Российские следователи вспоминают мистические истории, поставившие их в тупик
Веня ЖитомирскийДважды лжегерой Советского Союза
Он обманывал даже министров и разбогател, рассказывая о своих «подвигах»
За гранью закона
Жестокие преступления и громкие процессы 2018 года
ФСБ нашла в логове российского нациста арсенал и замурованное тело
Ветеран чеченской войны избил насмехавшихся над его модной сумкой
Дознавательница из Уфы потребует десятки миллионов со своих насильников
В московском доме нашли скелет из 90-х
Все материалы
Наука и техника
Свернули не туда
Весь мир до сих пор верит открытиям этих ученых. Но они ошибались
Уходят с орбиты
Россия надеется на космическое наследие СССР. Американцы уже на шаг впереди
Поделили на атомы
Великие открытия и глобальные катастрофы на главных снимках года
Падение российского военного спутника попало на видео
Предсказано превращение Солнца в кристалл
Деньги на российский космический телескоп разворовали
«Российский самолет XXI века» спасут от санкций
Все материалы
Спорт
«Я не чувствую боли. На это нет времени»
Он был злодеем в рестлинге и избивал соперников в UFC. Теперь он хочет вернуться
Cейвы российских вратарей попали в число лучших
«Челси» отказался от покупки двух футболистов ради игрока «Зенита»
Украинский игрок «Манчестер Сити» забил первый мяч за клуб и захотел уважения
Шипулина сочли предателем и увидели в политике
Игрок НБА попытался сделать пас и мощно запустил мяч в лицо сопернику
Игроки легкого поведения
Как российский футбол превратился в «Дом-2». С Кокориным, Мамаевым и девочками
Все материалы
Культура
«Сталлоне рассказал, как не спустить карьеру в унитаз»
Главный чернокожий актер поколения о «Криде 2», экшене и русском сопернике
Что смотреть в новом году
«Игра престолов», «Настоящий детектив» и «Уловка-22». Главные сериалы 2019 года
Радио Гага
Байопик Queen, «Звезда родилась» и другие победители «Золотого глобуса-2019»
Шнуров высмеял в стихах «парламентария от рая» Милонова
Сериал Netflix про постоянно умирающую женщину приняли за байопик о Пугачевой
Лукьяненко пообещал покончить с «Дозорами»
Вайнштейна отказались судить за связанный с «Властелином колец» секс-скандал
Все материалы
Интернет и СМИ
Пора вставать
Что происходило, пока Россия спала и поедала новогодние салаты
«С факом по жизни»
Они рассказывали, как воровать кредитки, клеить девчонок и кидать понты
«Я видел своих друзей на земле, многие из них были мертвы»
Лучшие фотографы мира раскрывают тайны своих снимков
Хакер из «Шалтая-Болтая» рассказал о сотрудничестве с ФСБ
Хозяйка крупного порносайта вернулась на родину и попала в тюрьму
Высказывания украинского эксперта в эфире «России 1» проверят на нацизм
Премьер-министра Австралии подняли на смех за «левые» кроссовки на обеих ногах
Все материалы
Ценности
Тело в шляпе
Снежный человек, клей на голове и другие безумия мировых дизайнеров
С вещами на выход
«Голые ноги» и костюм рабовладельца. Чем жена Трампа удивляет публику
Айшвария РайСвященная красота
Самые властные и привлекательные женщины Индии
Украинка задала тренд на нелепые джинсы
Швейцарские часы покрыли плесенью и лишайником
Уродливым «туфлям-копытам» предрекли возвращение в моду
Созданное для Леди Гаги ожерелье увидели на старом фото другой певицы
Все материалы
Путешествия
«Каждая обезьяна оценивает тебя с ног до головы»
Идеальные мужья и горы из «Аватара». Необычный Китай глазами россиянина
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
«Я буду баснословно богат»
Россиянин прошел тропой испанских завоевателей и выжил
Опасная посадка крупнейшего лайнера в экстремальных условиях попала на видео
Российскую авиакомпанию признали одной из самых пунктуальных в Европе
Пилот тайно покатал жену в своей кабине и лишился работы
Минск назвали самым привлекательным городом для британских туристов
Все материалы
Из жизни
Кадр из фильма «Американский жиголо»Отец-молодец
Он бросил семью и пропал на 50 лет. Теперь за его смерть заплатят дети
Щепотка волшебства
Зимние забавы и магия света: декабрь глазами обычных людей
Раскидало
Они прославились на весь мир безумными поступками. Что произошло с ними дальше?
Монетку из школьного буфета продадут за 1,7 миллиона долларов
Похитители стокилограммовой золотой монеты предстали перед судом
Объятия на кровати с незнакомцами озолотили американку
Молодой человек отдал почку за iPhone и остался инвалидом
Все материалы
Первый полный привод Японии
Mitsubishi едет на всех ведущих уже 85 лет
В кресле с пледом
Секреты «Форсажа», Porsche из-за железного занавеса и другие лучшие истории года
Всё, что нужно знать о новом Mercedes-Benz CLA
Дополненная реальность, распознавание голоса и виртуальный фитнес-тренер
Самые ожидаемые автомобили 2019 года
Хит-парад наиболее интересных новинок, которые появятся в наступившем году
Представлен новый Ford Explorer с задним приводом
Hyundai показал проекционный дисплей с голографической дополненной реальностью
Lexus показал новый тизер трековой версии купе RC F
Все материалы
Дом
Имеют виды
Ради чего россияне сметают недвижимость в Молдове и на Карибах
Великое переселение
Готовы ли вы сменить квартиру и район? Непростой тест
«Я не наследник Ротшильдов — ем, что дают»
История приезжего, который пожертвовал всем ради квартиры в Москве
Невзрачные молодые люди заинтересовались элитными квартирами в Москве
Дом в Петербурге затопило из-за спущенного в канализацию матраса
Раскрыты данные о самом дешевом московском жилье
Российские коммунальщики ошиблись в платежках на 12 миллионов
Все материалы