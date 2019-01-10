Сверхсветовые путешествия признали возможными

Группа физиков Массачусетского университета в Дартмуте (США) показала, что массивные вращающиеся черные дыры можно использовать для сверхсветовых путешествий. Об этом сообщает издание The Conversation.

Согласно одному из решений уравнений общей теории относительности Эйнштейна, в черных дырах возможно образование кротовых нор, соединяющих разные точки пространственно-временного континуума. Однако считается, что горячая и плотная сингулярность, находящаяся в центре черных дыр, искривляет пространство до такой степени, что космический корабль будет уничтожен приливными силами еще до того, как пройдет через горловину кротовой норы.

В новой работе физики показали, что если массивная черная дыра вращается, то сингулярность в ее центре будет «мягко» взаимодействовать с гипотетическим космическим кораблем, не разрушая его. Эффекты, оказываемые на путешественников, при определенных условиях могут быть пренебрежимо малы, и, несмотря на то, что корабль не может обойти сингулярность, он сможет пройти прямо через нее, оставшись целым.

Ученые подчеркивают, что рассматриваемая черная дыра является изолированной, то есть она не испытывает влияния со стороны ближайших звездных объектов и не поглощает ни вещества, ни излучения. В будущей работе исследователи планируют рассмотреть более реалистичный вариант черной дыры.

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