Легионер из ЦСКА увидел «другой мир» в Махачкале

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился впечатлениями от поездки в Махачкалу. Интервью с футболистом публикует slobodnadalmacija.hr.

Влашич признался, что город произвел на него странное впечатление. «Я как будто попал в другой мир. Никогда не видел такого раньше. Пустые улицы, пустые районы. Грустно было это видеть, но я все равно рад, это был отличный опыт», — рассказал хавбек.

В этом же интервью Влашич рассказал, что ему нравится жить в Москве, а по городу он передвигается на автомобиле с водителем. 21-летний хавбек изъявил желание водить самостоятельно, но в клубе настоятельно рекомендовали воспользоваться услугами шофера.

Влашич перешел в ЦСКА на правах аренды из английского «Эвертона» летом 2018 года. За это время хорват принял участие в 20 матчах Российской премьер-лиги и Лиги чемпионов, отметившись 7 забитыми мячами и 4 результативными передачами.

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