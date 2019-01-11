Американец встал около вертолета и лишился головы

В американском городе Бруксвилл, штат Флорида, вертолетный винт обезглавил 62-летнего мужчину. Об этом сообщает WFLA-TV.

Инцидент произошел возле регионального аэропорта Бруксвилля — залива Тампы. Погибший и его напарник пытались запустить вертолет при помощи самоходной тележки. Неожиданно аппарат подскочил, а затем пошел вниз. В результате лопасть несущего винта ударила мужчину по голове. Он погиб мгновенно.

Офис шерифа начал расследование несчастного случая. «Очевидно, что такая смерть немного необычна… и мы хотим быть уверены в том, что знаем все ответы», — заявил шериф Эл Нинхаус (Al Nienhuis).

В 2018 году сообщалось, что на инженера, работавшего на месте крушения вертолета в горах Колумбии, упал другой вертолет. Причиной падения первого летательного аппарата были механические неполадки. За его грузом отправили второе судно, однако из-за неисправности оно также упало.

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