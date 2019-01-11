Итальянец прилетел к друзьям в бар на вертолете

Один из посетителей бара в итальянском городе Маргоне, область Пьемонт, прилетел туда на вертолете. Об этом сообщает газета La Repubblica.

Он приземлился на городской площади, побывал в заведении, после чего извинился за беспокойство и улетел. Инцидент произошел 26 декабря 2018 года. Позднее мужчину привлекли к ответственности за полет над населенным пунктом без разрешения и нарушение норм авиабезопасности.

Как выяснилось, вертолет принадлежал летной школе, где его пилот работает инструктором. Мужчина объяснил, что заскочил в Маргоне выпить кофе с друзьями и перекусить. РИА Новости уточняет, что тот летал фотографировать местные долины. По его словам, заявка на полет, которую он пытался отправить по электронной почте, почему-то осталась в его почтовом ящике.

В 2017 году сообщалось, что в Австралии мужчина прилетел в «Макдоналдс» на вертолете. Он приземлился на лужайке возле ресторана, взял свой заказ и отнес его в кабину. Перед отбытием он сфотографировал вертолет на фоне ресторана.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!