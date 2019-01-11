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Украина избежала национальной катастрофы

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Президент Украины Петр Порошенко похвастался экономическими успехами, отметив, что страна смогла избежать дефолта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Четыре года назад Украина была в шаге от дефолта и национальной катастрофы. А агрессия России, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса уничтожили около четверти промышленного потенциала нашей страны», — отметил президент Украины.

Порошенко уверен, что властям удалось обеспечить макрофинансовую стабильность на Украине и вывести страну из зоны риска. «Я абсолютно четко понимаю, что перед нами еще очень много проблем, которые только предстоит решить. Но самое сложное мы определенно преодолели. Двигаемся вперед!» — написал президент.

При этом Украина по-прежнему считается одной из наиболее уязвимых экономик мира. Согласно рейтингу исследовательской компании IHS Markit, Украина заняла восьмое место, а ее соседями в рейтинге стали Эфиопия, Судан и Йемен. Слабость украинской экономики обусловлена неблагоприятными внешними условиями, хроническим дефицитом бюджета, а также политической нестабильностью.

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