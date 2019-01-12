Автомобиль главного борца с экстремизмом расстреляли в Ингушетии

В Ингушетии неизвестные обстреляли автомобиль начальника местного Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) Ибрагима Эльджаркиева. Об этом в субботу, 12 января, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, покушение было совершено в Сунженском районе на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Машину Эльджаркиева догнала Lada Granta, из которой злоумышленники открыли огонь из автомата.

В результате нападения начальник ЦПЭ не пострадал. Трое находившихся с ним в автомобиле сотрудников полиции получили ранения. Как уточнил источник, в настоящее время они доставлены в реанимационное отделение ингушской республиканской клинической больницы в Назрани, их состояние оценивается как тяжелое.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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