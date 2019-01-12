Нурмагомедов напомнил Макгрегору о его пожизненном позоре

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов напомнил ирландцу Конору Макгрегору о его поражении в поединке за титул чемпиона в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Запись доступна в Twitter-аккаунте российского спортсмена.

«Тебе придется жить с этим позором всю жизнь», — так Нурмагомедов подписал GIF-изображение с эпизодом, когда Макгрегор ему сдался.

Ранее 12 января в своем Instagram Макгрегор сообщил, что Нурмагомедов неоднократно обращался к рефери во время их поединка. При этом ирландец утверждает, что он и сам мог обратить внимание судьи на пассивность россиянина, но не стал.

В октябре 2018-го на UFC 229 Макгрегор уступил Нурмагомедову и не смог забрать у россиянина титул чемпиона организации в легком весе. После поединка возникла потасовка. Оба спортсмена дисквалифицированы на неопределенный срок и ожидают решения Атлетической комиссии штата Невада.

Нурмагомедов ни разу не проигрывал в поединках по правилам MMA. Россиянин имеет серию из 27 побед подряд. Макгрегор одержал 21 победу и потерпел четыре поражения в карьере.

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