Авиакомпания вынудила пассажиров провести весь полет на полу

Пассажиры авиакомпании TUI вынужденно просидели двухчасовой полет на полу самолета, обнаружив, что заявленные в посадочных талонах места не существуют. Об этом сообщает Daily Mail.

44-летняя пассажирка Паула Тэйлор (Paula Taylor) с 55-летним мужем Яном (Ian) и десятилетней дочерью Брук (Brooke) заранее прибыли в аэропорт острова Менорка, чтобы получить три места поблизости в самолете на обратном пути в Бирмингем (Англия). Им предоставили места D, E и F на 41 ряду, но, когда они поднялись на борт, выяснилось, что сидений под такими номерами не существует.

После получения жалобы члены экипажа нашли одно свободное место. Брук предложили занять его на время взлета и посадки, в то время как пару разместили на откидных сиденьях, предназначенных для бортпроводников. Однако, как только самолет набрал высоту, обслуживающему персоналу понадобился доступ к отсекам, находящимся за этими сиденьями. В результате семье пришлось разместиться на полу.

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В TUI объяснили, что прямо перед вылетом самолет был заменен на другой, который имел другую конфигурацию сидений. Компания принесла извинения за инцидент и предложила пассажирам полностью возместить стоимость билетов.

Это не первый случай, когда авиакомпании продают билеты на несуществующие места. В сентябре 2018 года сообщалось, что сотрудники индонезийского лоукостера Lion Air посадили нескольких путешественников на несуществующие в самолете места. Пассажирка Ставика Ика, летевшая на лайнере Lion Air из города Палембанг в Джакарту, опубликовала в сети фотографию своего посадочного талона на фоне рядов самолета. На билете девушки было напечатано место 35F, однако, судя по снимку, последним рядом в салоне лайнера был 34-й.

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