Половина одиноких пенсионеров в России оказались финансово независимыми

Половина российских пенсионеров, живущих отдельно от родственников, способны обеспечивать себя самостоятельно. Об этом свидетельствуют данные опроса Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), выдержки из которого приводят «Известия».

По данным авторов, в России насчитывается около девяти миллионов пенсионеров, живущих отдельно от родственников, — это четверть от общего количества пенсионеров в стране. На конец 2018 года их, по сведениям Росстата, было 37 миллионов.

Половина из них способна самостоятельно обеспечивать себя. Не все из них при этом работают — таких насчитывается только 22 процента от всех одиноких пенсионеров в России. Большинство одиноких пожилых россиян (70 процентов) занимаются домашним хозяйством, 42 процента работают на даче, 33 процента помогают ухаживать за детьми, 24 процента имеют хобби и 17 процентов путешествуют.

Опрошенные изданием экономисты и представители Минздрава отметили, что повышение финансовой независимости пенсионеров может свидетельствовать о предварительном успехе пенсионной реформы, которая затевалась с целью повышения среднего размера пенсий. Также они рассказали, что высокая доля одиноких пожилых людей — общемировая тенденция, характерная не только для России.

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